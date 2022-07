Il se rend à la gendarmerie de Laval sans permis, il est de nouveau contrôlé positif aux stupéfiants

Un automobiliste a été contrôlé positif aux stupéfiants et sans permis ce lundi aux alentours de Laval alors qu'il se rendait à la gendarmerie lavalloise. Il avait déjà roulé sous l'emprise de stupéfiants et venait justement chercher sa décision de justice. Son véhicule a été immobilisé.

Il ne reverra pas son permis pendant un petit moment. Un Mayennais a été contrôlé positif aux stupéfiants au volant de sa voiture ce lundi 25 juillet dans l'après-midi alors qu'il roulait sans permis. Jusque-là, rien de bien étonnant. Sauf que cet automobiliste avait déjà été mis en cause pour avoir conduit un véhicule sous l'emprise de stupéfiants et se rendait justement à la brigade de gendarmerie de Laval pour que lui soit notifiée la décision judiciaire du procureur de la République de Laval.

Des stupéfiants à son domicile

En se rendant donc à la gendarmerie, il croise une patrouille d'Argentré, près de Laval, qui remarque la conduite peu habituelle de l'automobiliste. Les gendarmes décident de procéder à son contrôle à Laval, effectuent un test de dépistage de stupéfiants, qui se révèle une nouvelle fois positif et il se trouve que le conducteur circule également avec un permis de conduire non valide. Ce dernier est donc de nouveau retenu et son véhicule immobilisé.

Les gendarmes procèdent également à une perquisition à son domicile. Ils y ont découvert une petite quantité de stupéfiants relevant de sa consommation personnelle.