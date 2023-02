Il se rend à la gendarmerie en trottinette électrique alors qu'il est ivre, sous cocaïne et en récidive

On peut aussi être mis en cause pour conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de stupéfiant alors qu'on se déplace en trottinette électrique. Ce Landais l'a appris à ses dépens.

ⓘ Publicité

Déjà au cœur d'une procédure pour des délits routiers, ce jeune homme de 26 ans se rend en trottinette électrique à la gendarmerie de Labouheyre, dans les Landes, vendredi 17 février pour savoir où en est son affaire. Le 26 janvier dernier, il a en effet été arrêté à Lue pour conduite sans permis, sans assurance et sous l'emprise de stupéfiant. C'est pour cela d'ailleurs qu'il se rend à la gendarmerie en trottinette électrique et non en voiture.

En voiture ou en trottinette, il s'agit d'un délit

Sauf qu'une fois sur place, le gendarme du peloton motorisé de Labouheyre qui le reçoit trouve qu'il sent très fort l'alcool. Et pour cause : il a entre 0,55 et 0,58 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit plus du double de la limite autorisée et en plus, il est positif à la cocaïne.

Qu'il ait conduit une trottinette électrique et non une voiture n'y change rien, il s'agit d'un délit. Il sera donc aussi jugé pour l'ensemble de ses infractions le 15 mars et le 29 juin prochains au tribunal de Mont-de-Marsan.