Il séquestre son ex compagne et ses enfants à Châtellerault

Châtellerault, France

Ce n'était pas une visite de courtoisie. Un homme d'une quarantaine d'années, originaire de région parisienne, a pris sa voiture lundi matin direction le Poitou pour "s'expliquer" avec son ancienne compagne. L'individu a réussi à obtenir un double des clés de la maison. Il pénètre dans le logement. A l'intérieur, il y a son ex, ses cinq enfants âgés de 3 à 15 ans et le petit ami de la plus grande.

Séquestrés plus de deux heures

Il les menace avec une arme blanche, ferme les portes de la maison, les fenêtres, les volets et confisque tous les téléphones portables. Plus personne ne sort jusqu'à nouvel ordre. La séquestration va durer plus de deux heures. La mère et le petit copain protestent et reçoivent des coups de poing, se font tirer violemment les cheveux.

Un riverain parvient à prévenir les policiers. Douze fonctionnaires se rendent sur place, équipés de gilets et de boucliers de protection. La mère les aperçoit derrière un volet. Elle ouvre la porte du jardin pour s'enfuir, ce qui permet aux policiers d'entrer dans la maison et de neutraliser l'agresseur.

Présenté mardi matin à un magistrat, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de remettre les pieds à Châtellerault et d'entrer en contact avec ses victimes dans l'attente de son jugement en septembre prochain.