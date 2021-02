Il simule un réveil brutal en sortant en pyjama pour berner la police à Montpellier

Il y en a qui ne doutent de rien ! Dans la nuit de samedi à dimanche, en plein couvre feu, un homme de 22 ans provoque la police devant le commissariat de Montpellier au volant de sa voiture en klaxonnant à plusieurs reprises. Les forces de l'ordre pensent d'abord qu'il a besoin d'aide puis voyant qu'il prend la fuite à vive allure, ils le prennent en chasse, en vain.

Ils retrouvent la voiture vide avenue Albert Einstein, non loin de la cité Montaubeyrou. Ils appellent donc la fourrière. C'est là que le conducteur reparait, en pyjama et en chaussettes, faussement endormi et s'indignant qu'on puisse ainsi embarquer sa voiture. Il explique avoir été réveillé par le bruit d'une voiture roulant à vive allure et nie toute implication dans la course poursuite mais les policiers l'ont formellement reconnu.

Le jeune homme a refusé de se soumettre au contrôle d'alcoolémie, la voiture lui appartenait mais il n'avait pas le permis. Il a fini la nuit au poste. Il devra s'expliquer devant la justice le 30 juin prochain.