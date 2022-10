Il siphonnait du carburant sur une exploitation mayennaise, un ressortissant roumain condamné à du sursis

Il siphonnait des tracteurs cet été dans une exploitation du Sud-Mayenne et a été pris la main dans la cuve. Un ressortissant roumain de 27 ans a été condamné ce mercredi à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Laval pour vols et tentatives de vol sur l'exploitation d'un couple d'agriculteurs de Fontaine-Couverte, dans le sud-est mayennais. Le prévenu s'était présenté dans l'exploitation à cinq reprises entre juillet et août dernier et ce sont les caméras de vidéo surveillance qui ont permis de l'interpeller.

Le voisin intervient

Ce 9 août 2022, après déjà quatre tentatives plus ou moins réussies, deux individus cagoulés sont filmés par les caméras en train de se servir dans le réservoir d'un tracteur de l'exploitation. Comme ce n'est pas la première fois, le couple prévient leur voisin, qui arrive sur les lieux avec un manitou pour faire peur aux voleurs. Il pousse même avec son engin leur voiture dans le champ de maïs à côté mais les voleurs parviennent à s'enfuir. Grâce aux images de la vidéo surveillance et à la plaque d'immatriculation, les gendarmes remontent la piste jusqu'à l'un des deux suspects, le prévenu. Placé en garde à vue, il reconnaît donc cinq visites courant l'été mais c'était parce qu'il était forcé et qu'il avait besoin d'argent après un accident explique-t-il dans son box. Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs retrouvent des bidons, un tuyau, une veste noire et des chaussures de la même pointure que les traces retrouvées sur l'exploitation.

"Ça n'a aucun sens ce qu'il se passe"

"Je me demande bien ce que je fais là, à cette audience", argumente son avocat, qui rappelle que son client n'a aucune mention à son casier judiciaire, qu'il est inséré dans la société puisqu'il travaille, a une famille qui vit en Roumanie et qu'il est passé, jusqu'à présent, sous les radars. Le ministère public a demandé une peine ferme, expliquant que le fléau des vols de carburants dans les exploitations de la Mayenne est beaucoup trop présent aujourd'hui, "le parquet a sans doute la rancune tenace", répond l'avocat de la défense, "sans doute parce que son enquête n'a rien donné mais mon client est un homme qui s'est trompé, ça n'a aucun sens ce qu'il se passe aujourd'hui", tout en rappelant que le préjudice du couple victime est largement justifié.

Le prévenu écope donc d'une peine avec sursis mais sa voiture est confisquée et il devra dédommager les victimes.