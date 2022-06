Drôme : il sort de sa voiture pour uriner et finit avec un couteau sous la gorge ; trois jeunes poursuivis

Trois jeunes Montiliens sont poursuivis. Ils ont été retrouvés par la police un mois et demi après avoir volé la voiture d'un septuagénaire et l'avoir menacé avec un couteau, alors qu'il soulageait une envie pressante au bord de la route.

Les faits datent du 10 mai dernier. Ce mardi-là, aux alentours de 16 heures, un Ardéchois de 78 ans sort de sa voiture sur la route du Teil à Montélimar pour soulager une envie pressante. Il laisse sa clé sur le contact. Un 307 break s'arrête alors à sa hauteur, avec quatre individus à l'intérieur. En sort un jeune homme qui se presse vers lui, le bouscule et le fait tomber. L'agresseur lui place même un couteau sous la gorge et le menace.

Les quatre finissent par repartir avec sa voiture - une Citroën C3 Aircross - et la leur, le laissant là. Dans sa chute, la victime a été blessée et s'est vue prescrire 8 jours d'ITT. La C3 Aircross finira par être retrouvée, endommagée, et rendue à son propriétaire qui habite Lavilledieu, en Ardèche. Après un mois et demi, l'enquête menée par la police de Montélimar a pris fin ce mercredi avec l'arrestation des voleurs - le dernier a été précisément interpellé ce jeudi matin.

Deux majeurs et deux mineurs arrêtés

Les interpellés sont tous des Montiliens déjà connus des services de justice. Ils ont entre 17 et 20 ans, deux mineurs et deux majeurs. Tous nient les faits. Présentés au parquet dès ce jeudi notamment pour vol aggravé en réunion avec arme, l'un des mineurs a été relaxé, deux autres sont placés sous contrôle judiciaire, le quatrième écope de 6 mois de prison avec sursis.