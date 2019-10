La Ricamarie : il détroussait des personnes âgées pour pouvoir s'acheter des jeux d'argent

Un homme de 50 ans a été arrêté à la Ricamarie cette semaine et poursuivi pour vol par ruse et avec violences.

La Ricamarie, France

Il repérait des retraités sur le marché de la Ricamarie notamment avant de les suivre jusqu'à chez eux et de se faire ouvrir pour les voler. Samedi dernier d'abord un homme de 86 ans qui ne se doute de rien quand on sonne à sa porte peu de temps après son retour. A peine a t-il ouvert qu'il se retrouve projeté à terre. Blessé aux côtes et à la main, il voit un individu entrer et fouiller son domicile. Le voleur trouve 220 euros et repart avec cette somme avant de réitérer le lendemain.

Une dame de 85 ans suivie et bousculée à l'entrée de chez elle, blessée aux côtes également, son agresseur repartira avec 20 euros. En tout cas cet enchaînement rappelle des souvenirs à la brigade de sûreté de l'Ondaine : le mode opératoire d'un homme sorti de prison en mars. Une fois l'intuition confirmée par l'enquête, les policiers sont donc allés l’arrêter mercredi chez lui.

Cet homme de 50 ans a reconnu avoir eu une envie irrépressible, un besoin d'avoir de quoi s'acheter des jeux d'argent.