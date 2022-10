Isère : il suit Google Maps à VTT et passe la nuit sur une falaise en Chartreuse

Le jeune homme aura de quoi raconter mais il est une sorte de miraculé. Parti lundi en fin d'après-midi de Fontaine, en Isère, près de Grenoble, Loïc, 17 ans, entendait rejoindre à VTT des amis au Plateau-des-Petites-Roches en Chartreuse. Il a finalement passé la nuit sur une falaise accroché à une maigre végétation.

Google Maps ne donne pas de vraies indications de relief

Pour son trajet, il avait lancé Google Maps sur son smartphone, mais sur le trajet "l'application l'a fait passer, explique le brigadier Philippe Magnin, de la CRS Alpes, par Lumbin et le sentier du Pal de Fer". "Sauf qu'à un moment le sentier du Pal de Fer, ça passe peut-être en vélo à la descente, mais à la montée c'est plus compliqué". Lorsqu'il a rencontré une intersection le jeune homme a ensuite laissé son vélo et pris la direction de la via ferrata (fermée) qui se trouve dans ce secteur, en se disant que c'était le plus court mais "sur Google Maps, il n'y a pas la notion de relief". Pas assez en tout cas. En pleine nuit, le jeune homme s'est finalement retrouvé dans une falaise de laquelle il n'a plus pu bouger.

Une nuit avec 100 à 150 mètres de vide sous les pieds

Son téléphone ayant encore de la batterie, il a pu composer le 112 et les hommes de la CRS Alpes sont partis à sa recherche. Ce qui n'a pas été simple raconte le brigadier Philippe Magnin. "Il s'est retrouvé dans un endroit inaccessible. Les camarades ont marché toute la nuit pour essayer de le trouver mais ne l'ont pas trouvé." Ce n'est qu'au matin et avec l'aide de Dragon 38, l'hélicoptère de la Sécurité Civile, qu'il a pu être localisé. Les secours ont pu être hélitreuillés à proximité et grimper jusqu'à Loïc pour l'évacuer. "C'était vraiment la surprise et la stupéfaction de voir où il était arrivé". Le jeune homme était sur un éperon rocheux rendu humide par la pluie, qui surplombait 100 à 150 mètres de vide, accroché "à des touffes d'herbes" explique Philippe Magnin. Il est resté environ 10 heures dans cette position.

"Il s'est accroché à la vie" - Philippe Magnin, CRS Alpes

"Il a eu beaucoup de chance, estime le brigadier de la CRS Alpes. Les secours sont restés régulièrement en contact avec lui. "Il s'est accroché à la vie et jusqu'au bout il y a cru. S'il avait glissé ça aurait été fatal." Quand les sauveteurs l'ont récupéré "il était content de boire un thé chaud parce qu'il était assez frigorifié". Un jeune homme "qui va peut-être mettre plusieurs jours avant de réaliser qu'il est passé près de la catastrophe".