Il suivait et détroussait des octogénaires, l'une d'elles est sérieusement blessée

Il aurait agressé et volé au moins cinq octogénaires à Montpellier depuis juillet ( illustration)

Une dame de 86 ans rentre chez elle, elle passe par le portillon d'accès de sa résidence quartier Lemasson à Montpellier, Un homme la pousse violement lui arrache son collier en or et prend la fuite. Dans sa chute, la vieille dame se fracture le bassin et un bras.

C'était mi septembre. C'est l'examen des cameras sur le chemin emprunté par l'octogénaire qui revenait de faire ses courses qui permet aux policiers de repérer individu qu'il a fallu identifier et retrouver. Pendant leurs recherches ils ont fait lien avec quatre agressions de dames âgées de 76 à 85 ans depuis le mois de juillet, détroussées de la même façon. Elles n'ont été que légèrement blessées.

Leur agresseur, un algérien de 27 ans en situation irrégulière a été arrêté cette semaine avec un autre individu lui aussi sans papier qui l'accompagnait en scooter pour fuir plus rapidement. Lui a reconnu les faits. Ils ont été déferrés pour une comparution immédiate ce vendredi.