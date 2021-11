Il tente d'allumer sa cigarette avec un Butagaz de camping, explosion dans la maison à Marsillargues

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus dimanche soir rue Jean Jaurès sur la commune de Marsillargues après l'explosion d’une petite bouteille de gaz de camping au rez-de-chaussée d’une maison.

Quatre personnes se trouvaient dans la maison . Apparemment une personne était en train d’essayer d’allumer une cigarette avec la bouteille de gaz. Le gaz a pris feu, la personne a jeté la bouteille qui a explosé. L’intérieur de la maison ainsi que les vitres ont été endommagées.

L’explosion a fait deux blessés, une femme de 52 ans souffrant de brulures superficielles (cheveux, et sourcils), elle transportée sur centre hospitalier et un homme de 49 ans qui se trouvait devant l’entrée. Les deux autres habitants son indemnes : un homme de 19 ans et un enfant de 6 ans.

Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés dont une équipe spécialisée dans le déblaiement.