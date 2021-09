Il tente d'échapper aux gendarmes près de Saintes avec 1,76 grammes d'alcool dans le sang

Les gendarmes de Saintes ont arrêté un homme pour délit de fuite et excès de vitesse. Photo d'illustration

Autant dire que sa rentrée aurait pu mieux commencer. Un homme d’une trentaine d'années a été arrêté à Saint-Georges-des-Coteaux, près de Saintes, ce mercredi 1er septembre pour délit de fuite et conduite en état d’ivresse. Les gendarmes ont également retrouvé une arme dans son coffre, mais la voiture ne lui appartenait pas.

Conduite excessive

C’est un excès de vitesse qui a d’abord alerté les gendarmes, alors que l’automobiliste se rendait dans un fast-food de Saint-Georges-des-Coteaux. Les militaires activent alors les gyrophares et lui demandent de se ranger sur le côté. L’homme se met alors à accélérer. Au bout de quelques minutes, il se retrouve bloqué dans une impasse. Il tente le tout pour le tout et prend la fuite à pied. Les gendarmes le rattrapent quelques mètres plus loin.

Des armes dans le coffre

À l'intérieur de son coffre, les gendarmes tombent sur une batte de baseball et un pistolet d’alarme. Heureusement pour le conducteur, la voiture appartient à l’un de ses amis. Les armes lui auraient servi à “se protéger”, rapportent les gendarmes.

Suspension de permis

Le fuyard est immédiatement placé en garde à vue avant d'être laissé libre le lendemain. Les gendarmes ont procédé à la suspension de son permis pour six mois. L'homme sera convoqué devant la justice le 10 novembre prochain.