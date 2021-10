Il tente de cacher 80 grammes de cannabis dans ses fesses quand les policiers l'interpellent

Mercredi soir vers 19h30, des policiers patrouillent du côté du Leclerc de Saint-Priest-en-Jarez quand ils aperçoivent un homme marcher dans la rue avec ce qui semble être un joint à la main. Mais lorsque les policiers arrivent a sa hauteur, le Ligérien de 33 ans prend la fuite.

Il finit par se réfugier dans une école un peu plus loin, en rentrant par une fenêtre laissée ouverte par la femme de ménage. Rapidement localisé par les policiers, l'homme résiste à son interpellation et essaye de dissimuler les 80 grammes de cannabis qu'il avait sur lui ... dans ses fesses. Lors de la perquisition menée chez lui, environ 50 grammes de résine sont aussi retrouvés. D'abord placé en garde à vue, l'homme a été libéré et sera prochainement convoqué devant le tribunal pour usage et détention de stupéfiant, rébellion et intrusion dans un établissement scolaire.