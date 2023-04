Il tente de mettre le feu à l'ex de sa compagne avec de l'essence.

Le drame a été évité de peu ce 12 septembre 2022 sur le Boulevard des Pyrénées à Pau. Pour avoir tendu un piège à l'ex de sa compagne et l'avoir aspergé d'essence, le tribunal correctionnel de Pau vient de condamner un homme de 27 ans à 30 mois d'emprisonnement dont six avec sursis. Il avait brandi un briquet et menaçait de l'enflammer. C'est un des amis de la victime qui a réussi à le lui arracher des mains à temps. Le prévenu voulait récupérer une somme d'argent que l'ex en question devait à sa compagne d'alors. Le tribunal l'a condamné à verser 900€ de dommage et intérêt à sa victime.

L'homme a aussi été condamné pour violence et harcèlement téléphonique

Lors de cette même audience mais le même homme a été condamné à verser 900 € de dommage et intérêts à sa compagne de l'époque. Ils sont séparés depuis. Le soir de leur séparation, après l'avoir appelé une douzaine de fois, il se rend chez elle pour récupérer ses affaires. Il tambourine à la porte. Elle finit par lui ouvrir. Elle explique qu'il l'a alors projetée au sol en ouvrant la porte. Lui explique avoir simplement poussé la porte trop fort. Il était reparti après avoir récupéré son sac d'affaires.