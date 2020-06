Il tente de prendre le train en marche et fait disjoncter la gare de Lille-Flandres

C'est un geste un peu fou, à peine croyable. Il était 15h40 ce mardi après-midi quand un homme de 18 ans a forcé un embarquement Ouigo en gare de Lille-Flandres. Il est passé au dessus des barrières et a couru sur le quai pour tenter de monter dans le Lille-Marseille, train qui était sur le départ, les portes étaient verrouillées. Le jeune homme s'est agrippé à un wagon et il s'est réfugié entre 2 voitures à l'extérieur de la rame.

Une détonation et une décharge de 1.500 Volts

Le Train Ouigo a pris de la vitesse, "on s'est dit qu'il était fou et qu'il ne tiendrait pas à 300 kilomètres à l'heure" témoigne un agent SNCF. Quelques secondes plus tard, le jeune homme en retard, a reçu une décharge de 1.500 Volts, il est parvenu à s'extirper et s'est écroulé en bout de quai. Les voyageurs présents dans la gare ont entendu une grosse détonation et ils ont été rassemblés par les agents SNCF dans le hall principal de Lille-Flandres. Le courant dans la gare a été coupé pendant une vingtaine de minutes, tous les trains ont été arrêtés.

L'homme dans un état grave

Le jeune homme a été transporté "dans un état grave" au centre de traitement des brûlés de Lille. Une enquête est en cours et la SNCF a porté plainte. La circulation des trains a été rétablie à 16h en gare de Lille-Flandres.