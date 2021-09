Il tente de voler une voiture et la propriétaire le voit partir

Un Poitevin sera jugé en comparution immédiate lundi 20 septembre à Poitiers. Il est accusé de vol de voiture et de conduite sans permis. Très tôt, vendredi 17 septembre, le suspect s'introduit dans l'entrée d'une habitation avec des complices. L'homme de 35 ans vole un sac à main. Dedans, il y a les clefs de la voiture. Il s'installe, démarre et part. Sauf que la propriétaire les voit s'en aller. Elle appelle tout de suite la police qui arrive vite et retrouve le véhicule.

Les occupants essaient de s'échapper et ont un accident. Ils tentent leur chance à pied. Mais ce ne sera pas suffisant, ils sont alors attrapés par les policiers. Les forces de l'ordre trouvent sur eux, en plus, un peu de drogue. Le conducteur, connu de la police pour des délits routiers et de stupéfiants, n'a pas de permis. Ça sera un chef d'accusation supplémentaire avec le vol. Il attend son procès à la maison d'arrêt de Vivonne.