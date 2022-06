Il terrorisait sa propre mère à Ispoure: quatre mois de prison pour un SDF de 34 ans

SDF, 24 mentions sur son casier judiciaire, enfant battu, Michaël, 34 ans, passe le plus clair de son temps derrière les barreaux, et dès qu'il en sort ne trouve rien à quoi se raccrocher. Pas la moindre branche. La rechute est inévitable. "Une vie fracassée" résume son avocat. Me Philippe Saladin, qui le suit depuis de nombreuses années, parle d'un "homme qui fait partie des 3 % de détenus les plus indigents". Michaël G. était jugé ce mardi 21 juin 2022 devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne, pour des faits de "violation de domicile". Le 12 avril dernier, il s'introduit au domicile de sa mère et de son beau-père à Ispoure, maison Auzteia. "En passant par un balcon et en cassant une vitre" explique la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul, statuant en juge unique.

En pleurs à la barre du tribunal

L'affaire est banale. Mais elle illustre l'histoire d'un homme à la dérive, aux réactions épidermiques et imprévisibles. Lorsque la présidente lui demande comment se passe sa période actuelle de détention, pour une autre cause, il s'effondre en pleurs. Alors qu'il doit sortir début juillet. Lorsque la magistrate l'interroge sur ses projets à partir du 3 juillet, il répond, désabusé : "j'irai ou le vent m'amène". Un vent qui va le reconduire derrière les barreaux, puisque Michaël a été condamné à quatre mois de prison. La procureure de la République Amandine Boyer. le reconnaît, "le prévenu est un homme qui vit dans l'isolement le plus complet, il est seul au monde, c'est un échec total" insiste la représentante du parquet. Mais dans le même temps, sa mère et son beau-père sous curatelle "sont terrorisés, ils ne veulent plus entendre parler de lui".

Perdu dans le désert

"On a tout essayé avec lui" rappelle son avocat. Même des mesures qui n'existent plus aujourd'hui, comme des "séjours de rupture" se souvient Me Philippe Saladin. "Il y a quelques années, il a été envoyé au Burkina Faso. Pour une durée de six mois. Au bout d'un mois, il a été rapatrié. Il avait été retrouvé perdu dans le désert". À sa sortie de détention, Michaël aura interdiction de retourner chez sa mère à Ispoure. "Où voulez-vous que j'aille" éructe alors le prevenu derrière son boxe vitré. Avant de retourner en prison. Une fois encore.