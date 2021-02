Il tire avec un fusil sur son voisin pendant une soirée alcoolisée à Villeneuve-en-Retz

Une soirée entre amis tourne au drame en Loire-Atlantique, sur la commune de Villeneuve-en-Retz. Après une altercation, et sous l'effet de l'alcool, un homme a tiré avec son fusil de chasse sur son invité. Celui-ci risque de perdre l'usage de sa jambe.

Une soirée arrosée qui tourne au drame

Mercredi soir, deux voisins décident de faire la fête à Villeneuve-en-Retz au sud de Pornic. Une soirée alcoolisée où le ton monte vers 23 heures et une altercation éclate. L'homme, âgé de 37 ans, attrape alors son fusil de chasse et vise son voisin. Celui-ci âgé de 41 ans saisit le canon pour dévier l'arme, mais un coup de feu éclate. La victime reçoit plusieurs plombs dans le tibia et le mollet gauche.

Il est actuellement hospitalisé dans un état grave au CHU de Nantes où les médecins font le nécessaire pour sauver sa jambe. Le tireur, lui, est placé en garde à vue à Nantes.