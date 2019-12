Il tire avec une arme à feu sur sa compagne à Ouzouer-sur-Loire : un père de famille placé en garde à vue

Ouzouer-sur-Loire, France

Un homme de 37 ans a été placé en garde à vue ce vendredi en début d'après-midi. Il est accusé de tentative de meurtre sur sa conjointe âgée de 35 ans. Dans la nuit de lundi à dimanche, vers minuit, à leur domicile d'Ouzouer-sur-Loire, l'homme, fortement alcoolisé, aurait tiré plusieurs coups de feu (quatre selon des témoignages) avec une carabine "type fusile de chasse", et une balle aurait grièvement blessé sa compagne au bras droit, indique le procureur de la République de Montargis Loïc Abrial.

L'homme a ensuite retourné l'arme contre lui et a tiré sur son visage. L'homme et la femme sont hospitalisés au CHR d'Orléans depuis le 10 décembre. Et ce vendredi, l'état de santé du conjoint a été jugé compatible avec une garde à vue. Il est donc actuellement entendu par les gendarmes de la bridage de recherches de Gien et devrait être mis en examen pour tentative de meurtre sur conjoint, dans le week-end.

Les enfants du couple présents dans la maison au moment des coups de feu

Les deux enfants du couple, âgés de 6 et 12 ans, étaient présents au moment de ces violences, qui auraient éclaté "après une dispute", ils sont actuellement confiés à des membres de la famille. L'homme, sans emploi, est connu de la justice pour des infractions routières.