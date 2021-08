Il tire sur la cuisse de sa compagne, il explique au tribunal de Pau qu'il voulait tuer un rat

Un homme de 37 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau ce lundi pour avoir tiré sur la cuisse de sa compagne. C'était la semaine dernière, dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 août, à Baleix. Il écope d'une peine de trois mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. À l'audience, il a expliqué au tribunal qu'il voulait tuer un rat sur le mur de la grange.

1,5 grammes d'alcool par litre de sang

Il s'agit a priori d'une dispute sur fond d'alcool qui dégénère. Il est agacé, il monte le son de la télé extrêmement fort alors qu'elle est au premier étage. Le volume sonore est si fort que sa compagne décide de partir en expliquant qu'elle préfère aller dormir dans la voiture. Il fait nuit, elle sort et se dirige dans la grange où se trouve ladite voiture. C'est à ce moment qu'il tire avec une carabine à plomb comme il y a dans les fêtes foraines. Elle reçoit le plomb à l'arrière de la cuisse.

J'ai du mal à adhérer à cette version d'un rat

Au tribunal, le tireur explique : "Le rat était sur l'ouverture de la grange. Je n'ai pas touché la cible que je voulais." Sa compagne écoute et assure qu'elle le croit : "Il ne ment jamais, je ne le crois pas capable de me tirer dessus. Je ne pensais pas que ça arriverait à ce point-là. Pour moi ce n'est pas grave, c'est juste un bleu." La procureure, Orlane Yaouanq, rappelle que selon le rapport des gendarmes "la zone était éclairée de façon parfaitement satisfaisante". Elle ajoute : "J'ai du mal à adhérer à cette version d'un rat. C'est une relation toxique. On ne peut que se féliciter que la situation ne soit pas plus grave." Le tribunal a également prononcé l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, d'aller chez elle, une interdiction de port d'arme et une obligation de soins.