Il touchait la poitrine de sa belle-fille mineure, un homme condamné à de la prison avec sursis

Il lui touche la poitrine pour qu'elle le "laisse tranquille". Un homme de 49 ans a été condamné ce jeudi à 24 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Laval pour agression sexuelle incestueuse sur sa belle-fille, une mineure de moins de 15 ans à l'époque des faits, entre juillet et décembre 2019. Le beau-père de la jeune victime a expliqué à la barre qu'il a agi de la sorte pour qu'elle arrête de l'embêter.

ⓘ Publicité

Il pensait bien faire

Assez invraisemblable que cela puisse paraître, il estime qu’il pensait "bien faire" et qu’il s’y est "mal pris" pour qu’elle arrête de l’embêter. À deux reprises, le beau-père lui touche la poitrine, la première fois à la suite d'un massage qu'elle lui a demandé sur le canapé du salon et la seconde fois quand elle est sur ses genoux. Pour s'expliquer, l'homme raconte qu'elle "le cherche souvent" qu'elle est "insistante". La première fois par exemple, il veut être tranquille devant la télé, elle vient s'assoir sur lui et lui demande un massage. Il s'exécute et lui touche les seins pour la repousser, "je me suis dit que si je faisais ça elle partirait", dit-il. La jeune fille explique lors de son audition que ça l’a gênée, qu’elle était mal à l’aise mais c’était justement le but de ce geste clame le prévenu à la barre. Pour la deuxième fois il n'a pas d'explication.

"Vous êtes en train d'expliquer au tribunal que pour repousser une enfant vous lui palpez les seins ?" demande la présidente, "j'ai conscience que je m'y suis mal pris", répond le prévenu. "Vous appelez ça comment Monsieur ?", enchaîne la présidente, il ne sait pas, "une agression sexuelle Monsieur". Il reconnaît tout de suite les faits lorsqu'il est entendu par les enquêteurs, "il aurait pu nier en bloc, dire qu'elle ment mais il ne l'a pas fait", argumente son avocat. Au cours de ses auditions, le prévenu ne voit pas où est le problème et se demande même pourquoi la justice s’occupe de cette affaire. "Ça peut être très difficile à comprendre, très difficile à expliquer mais pour lui c’était pour la repousser", continue son avocat, "il ne le voit pas comme un acte sexuel parce qu'il a subi la même chose au même âge quand il était enfant". L'homme écope donc d'une peine avec sursis, avec une obligation de travailler, de se faire soigner et d’entrer en contact avec la victime.

Une autre affaire en cours

Il ne porte aucune mention à son casier judiciaire mais est impliqué dans une autre affaire. Il a été condamné en première instance à quatre ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur deux ex-compagnes par le tribunal de Lorient et a fait appel de la décision.