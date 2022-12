Il transportait des migrants contre un paiement en viande : un passeur condamné à du sursis à Pau

Un passeur a été condamné à 14 mois de prison avec sursis par le tribunal de Pau ce jeudi 8 décembre pour avoir transporté des migrants à Laruns . Il a été arrêté le 25 octobre dernier avec cinq personnes originaires du Bangladesh, quatre adultes et un mineur. Le prévenu a expliqué qu'il était dans une situation précaire, et qu'il avait besoin d'aider sa famille.

ⓘ Publicité

Un transport payé en viande

A la barre, il a expliqué, en espagnol, comment tout avait débuté. Il a raconté qu'il était chauffeur de taxi VTC à Madrid, et qu'un jour où il était à la boucherie, un client l'a appelé pour aller à l'aéroport. "Le boucher a entendu et m'a demandé ce que j'avais comme voiture" explique le prévenu, "c'est une Peugeot 508 sept places, et puis un autre homme m'a recontacté, et il a proposé un voyage en France. Ils ont dit que je serais payé en viande de la boucherie".

La présidente lui a demandé s'il ne s'était posé aucune question, quand il a dû aller à 6h du matin récupérer cinq personnes pour les transporter en France : "Vous ne pensez pas que vous faites quelques chose d'illégal ?". "Oui ça m'est un peu passé par la tête" répond le prévenu, "mais j'ai pensé à ma famille, à l'argent, à ma situation...".

Stopper les réseaux de passeurs

Son avocate a souligné que son client avait une très mauvaise situation économique, des petits boulots comme des ménages, le ramassage des poubelles. Le prévenu doit aussi envoyer de l'argent au Paraguay pour ses parents âgés. Le procureur a rappelé qu'il fallait stopper les passeurs, parce qu'ils font partie d'un réseau qui entretient l'immigration clandestine, "et ce monsieur est l'un des rouages".