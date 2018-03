Tout part d'un contrôle opportun lundi gare Montparnasse : le comportement suspect d'un jeune homme originaire du Surinam et de son complice incite les douaniers à interpeller le duo. Dans l'estomac de l'un d'eux, ils découvrent via un scanner un kilo de cocaïne.

Niort, France

La drogue d'une valeur marchande de 60.000 euros avait été ingérée sous la forme de capsule étanche. Ce jeune homme qui venait directement d’Amérique du sud via Orly avait été accueilli à son arrivée par un rabatteur, un guyanais habitant Niort Celui ci était chargé de l'accompagner jusqu'à la cité deux sévriennes.

Le commanditaire interpellé

C'est ce qu'il explique aux policiers parisiens à qui il donne aussi le nom et l'adresse du commanditaire, un guyanais de 33 ans qui occupe un appartement à l'arrière du centre-ville piétonnier de Niort. Alertés, les policiers niortais se rendent sur place et interpellent cet homme, ainsi qu'un autre individu. Ils découvrent sur eux 4.000 euros en liquide et caché dans le domicile du commanditaire 400 grammes de cannabis.

Un trafic bien rodé

Au domicile du rabatteur cette fois, les enquêteurs parviennent à établir que celui ci s'est rendu à six reprises en Guyane en un an et demi. Parfois pour une seule journée, ce qui laisse à supposer une organisation ancienne. Le quatuor a été présenté vendredi au parquet de Niort. Le procureur a choisi d'en incarcérer trois : le commanditaire, le rabatteur et la mule.