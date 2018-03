C'est l'histoire d'un cambriolage raté et d'une chute qui aurait pu faire très mal ce samedi matin à Rezé (Loire-Atlantique) non loin de la zone commerciale Atout Sud dans l'agglomération de Nantes. Un jeune de 20 ans a été hospitalisé après avoir traversé un toit.

Rezé, France

L'histoire se déroule le matin à l'heure où les commerces ne sont pas encore ouverts. Un jeune de 20 ans traverse le toit du magasin de pièces détachées de voitures : Autodistribution. Il fait une chute de 7 mètres de haut. Il se relève. Escalade une étagère et réussit à repartir par là où il est arrivé.

A l'arrêt de bus voisin il ne se sent pas bien et appelle les pompiers. Il n'a pas de fracture mais il est touché au foie et doit être hospitalisé.

Tentative de cambriolage niée

A ceux qui veulent bien le croire, il raconte que non il ne voulait pas cambrioler le commerce dans lequel il a atterri, qu'il avait bu et consommé des stupéfiants, et que la vue d'une cheminée lui a donné l'envie subite de grimper sur le toit du magasin. Il sera entendu par la police dès que son état le permettra.