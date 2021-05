Il tue sa belle-mère de 91 ans après l'avoir escroquée et assure n'avoir "pas profité d'un sou"

Le procès d'un Toulousain de 65 ans, accusé d'avoir en 2014 escroqué et tué sa belle-mère nonagénaire, a débuté ce lundi après-midi. Dès l'ouverture des débats, cet ancien franc-maçon et ex-salarié à la Carsat a exprimé ses regrets et assuré "n'avoir jamais voulu garder un centime".

Dix bonnes minutes de monologue. Les déclarations spontanées de l’accusé ont été très longues ce lundi après-midi devant la cour d’assises de Haute-Garonne. Jean-Pierre Moreno, un Toulousain de 65 ans, a expliqué regretter le meurtre en 2014 de sa belle-mère de 91 ans et le détournement de plusieurs dizaines de milliers d'euros de ses comptes. Il a expliqué avoir fait cela pour venger son épouse.

"J'ai voulu venger ma femme", assure l'accusé

"Je n’ai jamais profité d’un sou, j’ai peut-être voulu venger ma femme du préjudice subi", assure l’accusé dès le début de son procès. Jean-Pierre Moréno, ancien franc-maçon, ex-salarié à la Carsat répond spontanément à la cour et ne s’arrête plus. Il prétend que "ce malheureux fait qu’il regrette" - ce sont ses mots - est dû à la situation familiale de son épouse et fait suite au décès de son beau-père. "Ils n’étaient pas quatre mais deux plus deux, le père préférait sa fille, et la mère son fils". Il précise "n’avoir jamais acheté de costume ni de montre ni quoi que ce soit".

"Ma mère s'est très bien occupée de moi, je l'aimais", témoigne la fille de la victime

Cheveux longs et filasses, lunettes rondes et dos courbé, l’accusé fait face à son épouse et à ses deux filles adultes, représentées par les avocats Marie Rigole et Aurélia Sagansan. L’audience pour ces trois femmes est extrêmement difficile à vivre. Ce procès s’ajoute à une histoire peu banale. D’abord informées du décès de leur mère et grand-mère, puis confrontées au choc d’une mort non naturelle, et enfin médusées d’apprendre que c’est leur mari et père le responsable.

La vieille dame est morte chez elle dans son pavillon à Toulouse de plusieurs coups portés à la tête avec très certainement un métronome. Auparavant l'accusé l'aurait escroquée d'au moins 189.000 euros en dérobant ses codes pour faire des virements en ligne pour un montant de 120.000 euros et en effectuant des chèques à sa place.

Au portrait peu glorieux de la victime "une femme acariâtre" dressé par l’avocat de la défense Guy Debuisson, la fille préfère se souvenir d’une mère qui s’est très bien occupée d’elle et qu’elle aimait.

L’accusé encourt la prison à perpétuité. Le procès devrait se terminer dès jeudi.

* La Carsat tient à préciser que l'accusé "ne fait plus partie des effectifs de la Carsat depuis septembre 2017, ayant fait l’objet d’un licenciement."