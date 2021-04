Il tue son voisin qui l'hébergeait à Angoulême

Un septuagénaire a été retrouvé décédé, la semaine dernière, à son domicile à Angoulême. La personne qu'il hébergeait a été interpellée, mise en examen pour homicide aggravé, et placé en détention. Une autopsie a eu lieu mardi.

L'enquête a été confiée à la Sûreté Urbaine d'Angoulême et à la Police Judiciaire de Limoges

C'est dans son appartement de l'avenue Gambetta à Angoulême, qui relie la gare au Plateau, que cet homme qui aurait eu 70 ans en 2022, a été retrouvé sans vie par un voisin, vendredi dernier. La personne qu'il hébergeait, âgée de 50 ans, a été interpellée, placée en garde à vue, et mise en examen pour homicide aggravé, en raison de la vulnérabilité de la victime. Il a été placé en détention provisoire. Le Parquet a co-saisi la sûreté urbaine d'Angoulême et la police judiciaire de Limoges. L'autopsie du corps de la victime a eu lieu mardi, pour préciser l'origine du décès, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte dimanche. Voilà pour les premiers éléments de l'enquête, mais les policiers continuent à établir les circonstances de l'homicide, et à recueillir les témoignages des voisins.