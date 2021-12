Il tue un chat à coups de bâton, il est condamné à 500 euros d'amende par le tribunal de Dax

Un homme de 60 ans était jugé ce lundi par le tribunal de police de Dax pour avoir tué un chat à coups de bâton, le 30 septembre dernier, à Vieux-Boucau. Il avait d'ailleurs été pris en flagrant délit par une bénévole de l'association 30 millions d'amis, qui venait donner à manger à des chats errants.

Il est condamné à 1.000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, pour atteinte volontaire à la vie d'un animal. L'homme doit aussi verser 300 euros à l'association 30 millions d'amis, ainsi qu'à la fondation assistance aux animaux, qui s'étaient constituées parties civiles. Il a maintenant dix jours pour faire appel de cette décision.

Mais l'homme a avoué les faits devant le tribunal et il a même expliqué son geste. Il assure que le chat souffrait, et qu'il voulait abréger ses souffrances.

"J'aime les animaux"

Le crâne rasé, taille moyenne, le regard bas, une grosse chevalière en argent à l'annulaire... Il s'exprime difficilement, comme ralenti, il est d'ailleurs compliqué de le comprendre, et ses arguments sont lunaires, confus. "J'aime les animaux, je ne supporte pas qu'un animal ou qu'un enfant souffre", explique-t-il devant le tribunal.

Il assure en effet que le chat convulsait, qu'il avait de la bave au coin de la bouche. Pour lui, c'est sûr, il a été empoisonné. La présidente lui alors demande : "Pourquoi avoir jeté le corps dans la poubelle ? Pourquoi ne pas l'avoir donné à la bénévole qui vous le réclamait ? On ne peut pas vérifier ce que vous nous dites." Il répond : "Cela n'aurait servi à rien, et je ne voulais pas que la bénévole le récupère, parce qu'elle aime les chats et qu'elle aurait encore plus souffert que moi."

Avant le délibéré, il s'exprime une dernière fois : "J'aime les animaux, j'aime le cycle de la vie, je n'ai aucun intérêt à tuer un chat." Il est condamné parce que, explique la présidente, ses agissements et ses déclarations n'ont pas permis de vérifier sa version des faits.

Il était aussi soupçonné d'avoir tiré une fléchette d'arbalète dans la tête d'un chat en août dernier. Mais il n'a pas été poursuivi pour ces faits, faute de preuves.