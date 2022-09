Il utilise 80 fois son ordonnance pour antalgiques, le préjudice avoisine les 8 000 euros

Il a falsifié plus de 80 ordonnances pour se procurer de la morphine, de la codéine et du Tramadol dans des pharmacies de l'ouest toulousain. Un homme de 36 ans a été condamné ce mardi à 8 mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve.