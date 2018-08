Brive-la-Gaillarde, France

L'homme interpellé est l'auteur présumé d'un vol à la roulotte le 24 juillet dernier. Ce jour-là, une infirmière de la clinique des Cèdres de Brive laisse sa voiture quelques instants sur le parking de l'établissement où elle est allée juste régler une affaire liée à son travail. Mais quand elle revient sa voiture a été fracturée. Et il manque un petit sac de toile dans lequel elle avait laissé sa carte bancaire.

Filmé en train d'utiliser la carte

Et puis plus rien, mais, il y a quelques jours un homme utilise cette carte pour un paiement sans contact dans un magasin de la ville. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a une caméra de surveillance qui filme la caisse en permanence. Et c'est ce qui a perdu l'individu. Car l'achat a été repéré par la police qui a pu évidemment visionner la bande de la caméra.

Les policiers ont identifié immédiatement l'homme faisant l'achat, un homme bien connu déjà de leurs services. Il a été aussitôt interpellé ce mardi. Au cours de sa garde à vue, il a, bien obligé, reconnu les faits. Il en répondra devant la justice le 13 décembre prochain.