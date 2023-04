Il va être difficile de joindre Police secours à la mi-journée dans le Finistère

En raison de travaux, le 17, le numéro de Police secours sera plus difficilement joignable dans le Finistère à la mi-journée. Les autorités évoquent un temps d'attente plus long et la nécessité d'insister à ce numéro. Elles communiquent également les numéros directs des commissariats.

Numéro d'appel d'urgence sur un smartphone © Radio France - Aurélie Lagain Le 17, le numéro de Police Secours, sera en "mode dégradé" de façon temporaire à la mi-journée, ce mardi. Durant une heure et demie, de midi à 13h30, il sera plus difficile de joindre les services d'urgence. En cause, des travaux. ⓘ Publicité "Le temps d'attente va s'allonger et il ne faut pas hésiter à insister sur cette ligne d'urgence", affirment les autorités. Si le numéro d'urgence restait injoignable, les policiers communiquent les numéros directs des hôtels de police : Commissariat de Quimper : 02 90 41 35 50

Commissariat de Concarneau : 02 90 41 33 80

Commissariat de Morlaix : 02 21 09 56 77

Commissariat de Brest : 02 21 09 53 60