Une nouvelle drogue circule en Vaucluse, un dealer interpellé

Un employé municipal de la ville d'Avignon a été interpellé ce mercredi 2 février pour trafic de drogue. Les services de police enquêtaient sur lui depuis plusieurs semaines. L'homme âgé de 34 ans proposait les drogues habituelles (cannabis, cocaïne, ecstasy) et une nouvelle drogue, le 2CB, surnommé la cocaïne rose, ou panthère rose. Le trafiquant vendait sa drogue via les applications sécurisées Snapchat et Telegram. Il livrait les commandes à Avignon, dans le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône.

"Employé municipal le matin, il fait les livraisons de drogue l'après-midi" nous raconte la police, jusqu'à plusieurs dizaines de clients par jour. La police s'inquiète de ces applications sécurisées, de plus en plus utilisées pour la vente de drogue. Un phénomène baptisé "Uber Shit" ou "Uber Coke".