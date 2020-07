Il vendait de la drogue dans des appartements vides à Borny : un homme de 20 ans interpellé

Un jeune homme de 20 ans sera jugé ce jeudi en comparution immédiate à Metz. Les policiers l'ont interpellé dimanche 12 juillet et découvert près de deux kilos de différentes drogues qu'il vendait dans des appartements vides à Borny. Il avait échappé une première fois à la police en juin.

Après deux semaines de cavale, les policiers de Metz ont mis la main dimanche dernier sur un dealer présumé qui sévissait dans le quartier de Borny. Fin juin, le jeune homme leur avait échappé par les balcons lorsqu'ils avaient investi l'immeuble dans lequel s'opérait un trafic de drogue.

Appartements vides et fuite par le balcon

Les policiers avaient mis en place une surveillance sur le bâtiment en question, après avoir repéré des allées et venues suspectes. Lors de sa fuite, l'homme avait laissé derrière lui plusieurs centaines de grammes d'héroïne, de cocaïne et de cannabis, du matériel de conditionnement et des téléphones portables. Il occupait deux appartements vides pour faire son commerce.

L'homme âgé de 20 ans, à peine sorti de prison en début d'année, doit être jugé ce jeudi 16 juillet en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Metz.