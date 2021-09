Il vendait des voitures au kilométrage modifié ou encore des papiers falsifiés

Il aurait fait une cinquantaine de victimes en France. Un homme vient d'être arrêté par la gendarmerie du Gard, après une enquête ouverte il y a cinq mois, en avril dernier. Enquête pour escroquerie et abus de confiance. Ce sont les gendarmes de la communauté de brigades de Saint-Chaptes qui ont mené l'enquête. L'homme est un auto-entrepreneur dans la réparation et la vente automobile. Il profitait de son statut de professionnel "pour escroquer de nombreux clients et acquéreurs de véhicules en tout genre (voitures, fourgons, caravanes ...)", selon la gendarmerie.

Dans le cadre de son activité, il vendait des véhicules présentant des anomalies mécaniques, des kilométrages modifiés, des documents administratifs falsifiés, et pour certains, notamment des caravanes, des origines frauduleuses. "Des clients lui ont également confié leur véhicule pour des réparations mais ont éprouvé de grosses difficultés à le récupérer", expliquent encore les gendarmes.

Au total, en France, une cinquantaine de victimes ont été recensées, majoritairement dans le Sud.

L'homme, multirécidiviste, reconnaît son implication dans une quarantaine de faits pour un préjudice de près de 100 000 euros.