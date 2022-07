Il veut entrer dans la prison de Valence et blesse deux agents pénitentiaires pour y arriver

D'habitude, on veut en sortir, mais lui voulait rentrer. Dans un communiqué, le syndicat UFAP UNSA Justice dénonce des faits de violences survenus ce vendredi matin au centre pénitentiaire de Valence. Deux agents pénitentiaires ont été agressés par un homme voulant à tout prix pénétrer dans l'enceinte.

En milieu de matinée, un individu d'environ 35 ans se présente devant l'accueil des familles venant visiter les détenus et explique vouloir accéder à l'intérieur de l'établissement. Devant le refus du personnel, il lance : "s'il faut que je me fasse du surveillant pour rentrer, pas de soucis". Et se jette sur son interlocuteur. Dans la bagarre, deux agents sont blessés. Ils se sont vus prescrire 7 jours d'ITT chacun. L'individu a été interpellé par la police.

Souhaitait-il voir quelqu'un ? Ou voulait-il se mettre à l'abri en prison ? On ignore les raisons de son entêtement. Il sera présenté à la justice en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.