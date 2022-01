De l'importance du timing. Un jeune homme de 20 ans qui tentait de voler une valise dans un train à Paris s'est retrouvé bloqué. Maitrisé par un contrôleur et un témoin, il a été arrêté par la police lors de l'arrivée du train à Dijon.

Il veut voler une valise à Paris, se retrouve bloqué dans le train et se fait arrêter à Dijon

"Tel est pris qui croyait prendre." L'une des morales de Jean de La Fontaine parfaitement illustrée par un fait-divers. Mercredi 11 janvier 2022, un homme de 20 ans monte dans un train qui assure la liaison entre Paris et Dijon. Il tenter de voler un bagage à l'intérieur de la rame. Mauvais timing : la sonnerie retentit, les portes se referment, et il se retrouve bloqué. Le jeune homme, coincé, est retenu par le contrôleur et un témoin durant tout le trajet. Il est arrêté par la police à son arrivée à Dijon.

Assigné à résidence en attendant d'être convoqué

L'homme, un Libyen de 20 ans, a reçu une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) en vue de comparaître devant le tribunal. En attendant, il est assigné à résidence et doit pointer au commissariat à Dijon.