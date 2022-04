Il violente sa petite amie et jette un chien du 12e étage, un homme jugé ce jeudi à Limoges

Il a violemment agressé sa petite amie puis a tué son chien ainsi que celui de la femme qui l'hébergeait. Un homme de 25 ans sera jugé en comparution immédiate ce jeudi 28 avril à 14h30 à Limoges pour violences conjugales et actes de cruauté envers les animaux. Les faits se sont déroulés mardi dernier.

Un chien projeté du 12e étage

Mardi dernier, les policiers de Limoges sont intervenus rue Charles Péguy à l'est de la ville, près du quartier du Sablard. Un témoin a vu un chien jeté du 12e étage d'un immeuble. A leur arrivée, les forces de l'ordre ont découvert que le chien appartenait à l'une des deux jeunes femmes qui venaient de se réfugier dans un parc à proximité. Les deux femmes sont en état de choc. L'une d'elles présente des griffures au cou. Ces violences viennent de lui être été infligées par son petit ami dans cet appartement du 12e étage. Ce dernier a tenté de l'étrangler. La jeune femme qui héberge le couple s'est alors interposée avant elle aussi de se faire saisir par le cou.

Les deux femmes se sont échappées de l'appartement et ont laissé l'homme en compagnie de deux chiens et d'un chat. Il a alors pris le chien de la locataire, un Border collie, et l'a jeté depuis le 12e étage.

Le chien de sa concubine, un Staffordshare terrier, a été découvert mort de l'autre côté de l'immeuble. Le chat a été retrouvé le lendemain, blessé. Lui aussi avait été jeté depuis l'appartement.

L'homme prend la fuite

Quelques minutes après l'agression, l'homme prend la fuite avec un véhicule mais est interpellé quatre heures après les faits, alcoolisé. Il faisait l'objet de deux fiches de surveillance. Conduit au commissariat central de Limoges, il a refusé de se soumettre aux vérifications alcooliques. Son taux a finalement été relevé vers 2h du matin. Les prélèvements ont alors affiché un taux d'alcoolémie de 0,22 mg/l.

Des ITT pour les deux femmes

La jeune femme, victime de violences et propriétaire du second chien a ensuite déposé plainte en fournissant un certificat médical attestant d’une ITT (incapacité temporaire de travail) de trois jours. Elle a aussi confié qu'il ne s'agissait pas de la première fois qu'elle était victime de violences de la part de son concubin. La jeune femme a notamment montré des photographies d'ecchymoses sur son corps via son téléphone portable. La locataire hébergeant le couple, et propriétaire du premier chien, a également déposé plainte. Une ITT d'un jour lui a été prescrite.

Auditionné, l’auteur a nié avoir jeté les animaux et a évoqué la possibilité que quelqu’un soit entré dans l’appartement après qu'il en soit sorti. Il reconnait cependant l’agression au couteau et justifie les hématomes sur le corps de sa petite amie en indiquant qu'elle marque facilement.

La SPA porte plainte

Le PDG de la SPA de la Haute-Vienne a aussi déposé plainte pour acte de cruauté envers les animaux et s'est constitué partie civile.

L'individu de 25 ans sera jugé ce jeudi après-midi en comparution immédiate.