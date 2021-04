Il volait dans une résidence pour personnes âgées à Seynod

Mercredi 14 avril, en pleine nuit les gendarmes ont arrêté un homme qui venait de voler des sachets de thé, des téléphones et de l’argent dans une résidence pour sénior. Le voleur présumé sera jugé le 17 mai prochain par le tribunal d'Annecy.

A trois heure du matin mercredi les gendarmes ont été appelés à la résidence Villa Sully à Seynod (Haute Savoie) suite à l’intrusion d’une personne dans l’établissement. Celle-ci aurait pris la fuite après avoir fouillé la partie bar de la résidence, tenté de voler des ordinateurs portables et emporté le tiroir-caisse contenant de la monnaie.

Les militaires en patrouille ont sillonné le quartier et ont interpellé un homme correspondant au signalement de l'auteur du cambriolage. Il avait sur lui un téléphone, des sachets de thé et des cartes bancaires appartenant à la Villa Sully. La gendarmerie précise que c'est un individu bien connu de ses services et de la police.

L’homme a été présenté en comparution immédiate au Tribunal Judiciaire d’Annecy, il a bénéficié d’un report d'audience. L'auteur présumé du vol a été incarcéré à la maison d’arrêt d'Aiton (Savoie) dans l'attente de son jugement qui aura lieu le 17 mai.