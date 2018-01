Montpellier herault

Voilà une affaire qui pourrait nous inciter à surveiller d'un peu plus près nos bagages dans les transports! Après des mois de recherches la police a fini par retrouver un homme de 45 ans qu'elle soupçonnait depuis des mois de plusieurs vols à Montpellier, gare Saint Roch. Au moins sept vols entre novembre 2016 et juillet 2017, pour lesquels des voyageurs ont déposé plainte.

A bord du train, comme un voyageur

Son manège était on ne peut plus simple: il montait à bord d'un wagon comme s'il était lui-même voyageur et ressortait avec le bagage de quelqu'un d'autre. La police ferroviaire l'avait assez vite repéré, l'avait même contrôlé mais sans trouver de preuve probante.

Vite identifié mais difficile à localiser

C'est finalement une bande de vidéosurveillance de la SNCF qui l'a confondu. Le plus long a été de le localiser car il n'a ni logement fixe, ni travail. Il a finalement été arrêté hier mercredi chez sa petite amie, à Castelnau-le-Lez. Des objets appartenant à certaines victimes ont été retrouvés dans l'appartement.