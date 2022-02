Il volait des pièces de monnaie dans les parcmètres de Metz grâce à des... sacs à crottes de chien

Un trentenaire a été interpellé lundi soir, près de la gare de Metz, avec 36 euros en liquide sur lui et des sacs plastiques à déjections canines. Depuis un an et demi, il s'en servait pour récupérer de la monnaie dans les parcmètres de la ville.