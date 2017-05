Un Dijonnais soupçonné de vols dans les hôpitaux et cliniques de Nancy

L'individu, âgé d'une trentaine d'années, est suspecté d'avoir volé dans des chambres d'hôpitaux et de cliniques de Nancy. Onze victimes ont porté plainte. Déjà emprisonné à Dijon pour d'autres faits, le suspect sera jugé en octobre prochain pour les vols nancéiens.

Un Dijonnais de 35 ans vient d'être identifié par la police nancéienne. Elle le soupçonne d'avoir volé de l'argent et des téléphones portables dans les chambres des cliniques Emile Gallé et Gentilly ainsi qu'à l'intérieur de l'hôpital central de Nancy. Les faits remontent à l'été 2016.

L'individu, s'introduisait en journée dans les chambres. Il y forçait les portes et placards. Les vols ont été signalés le 15 août 2016 à l'hôpital central de Nancy, puis dans les cliniques Emile Gallé et Gentilly. C'est dans ce dernier établissement que les agents ont repéré le voleur. Dans sa fuite, l'individu perd alors son téléphone portable et son sac, où des traces ADN sont prélevées.

Onze victimes nancéiennes ont porté plainte

Les analyses ont permis d'identifier le suspect. Il est connu des services de police, pour des faits similaires dans de nombreux hôpitaux français comme dans le Sud, à Paris ou encore en Bretagne. Ce Dijonnais a pu être interpellé en septembre 2016 dans un train du côté de Perpignan.

Le trentenaire a reconnu les faits. Actuellement en prison à Dijon, il sera jugé en octobre prochain pour les vols nancéiens. Au total, onze victimes ont porté plainte à Nancy. Le préjudice n'est pas estimé.