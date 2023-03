Il vole les poubelles du commissariat d'Avignon pour bloquer le lycée Mistral

Les faits se déroulent ce mardi 28 mars, en marge de la manifestation contre la réforme des retraites. Un garçon de 13 ans, accompagné d'un groupe de jeunes, a tenté de voler les poubelles du commissariat d'Avignon pour aller bloquer le lycée Mistral, situé un peu plus loin. Mais pas de chance, un policier qui n'était pas en service passait par là. Le groupe s'est dispersé sauf l'élève de 13 ans. Dans le bureau des policiers avec son avocat et sa mère, il soutient "défendre une noble cause". Il écope d'un rappel à la loi.

ⓘ Publicité