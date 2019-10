Il vole trois voitures, roule toute la nuit et ramène les clés aux propriétaires

Plougastel-Daoulas, France

Le tribunal correctionnel de Brest s'est penché ce lundi 28 octobre sur un vol de voitures pas banal. En pleine nuit du 13 au 14 septembre, un homme dérobe un Partner dont les clés étaient sur le contact.

Panne sèche sur panne sèche

Il roule toute la nuit, avant de se retrouver en panne sèche à Logonna-Daoulas. Il abandonne alors la voiture et reporte son choix sur une Alpha Roméo, garée à Logonna avec là aussi les clés sur le contact. Il roule, dort dans la voiture, garée au Faou roule de nouveau, et se retrouve une nouvelle fois sans carburant. Rebelote : il s'introduit dans une maison, dérobe les clés d'une troisième voiture et part de nouveau avec.

L'homme se dénonce lui-même à la police

Le manège aurait pu durer un petit moment, si le prévenu n'avait pas, entretemps, appelé les gendarmes pour se dénoncer... et les insulter. Après avoir vu un message Facebook, expliquant que du matériel de valeur se trouve dans le premier véhicule, il a aussi déposé les clés du Partner, la première voiture, dans la boîte aux lettres de son propriétaire, et celles de l'Alpha Roméo dans la boîte aux lettres de la gendarmerie.

C'est finalement la propriétaire de la troisième voiture qui le repère au volant de son propre véhicule sur le parking d'un supermarché de Plougastel. Elle appelle les gendarmes qui le prennent en chasse. Le conducteur tente de se cacher dans un champ, mais à vive allure il termine sa course un talus.

Sans permis et en état d'ivresse

Sans permis et en état d'ivresse, il refuse de se soumettre au test d'alcoolémie, et fait un passage en cellule de dégrisement avant d'être entendu par les gendarmes. Ayant déjà 24 condamnations pour des vols, conduite sans permis et état d'ivresse, il a reconnu les faits, mais refuse de se présenter devant le juge, refuse l'expertise psychiatrique et refusera, à la dernière minute, d'être jugé par visio-conférence.

Il est condamné à deux mois de prison ferme, et à rembourser les préjudices causés à ses victimes, notamment à payer les 3000 euros nécessaires à la réparation de la troisième voiture.