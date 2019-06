Il vole un camion de signalisation sur les lieux d'un accident grave près de Poitiers

Ils sont furieux les policiers de Poitiers... furieux de l'inconscience de certains individus ! Vendredi dernier, les forces de police et la direction des routes sont mobilisés sur un accident mortel à Migné-Auxances, près de Poitiers. Alors que tous les services sont présents sur place pour sécuriser l'intervention des secours, un hurluberlu a volé une voiture de signalisation. La police nationale de la Vienne le raconte sur sa page facebook.

Les policiers voient le camion partir tous gyrophares allumés

Pascal est capitaine de police (officier de nuit) au commissariat de Poitiers. Dans la nuit du 21 au 22 juin dernier, il est appelé en renfort sur les lieux d'un accident grave à Migné-Auxances : il faut sécuriser l'intervention des secours, interrompre la circulation, et baliser les déviations. Les agents de la direction départementale des routes sont là : ils stationnent des camions de signalisation en amont et en aval de l'accident pour alerter les automobilistes du danger, quand tout à coup, l'un de ces véhicules part tous gyrophares allumés. Au départ, les policiers pensent que c'est un agent des routes qui part chercher du matériel. Mais non ! c'est un vol.

Retrouvé à Mirebeau

Le temps de réagir, une patrouille se lance à la poursuite du véhicule volé avec 30 secondes, une minute de retard. Ils ne savent pas où il est, ils l'ont perdu de vue. Mais un chauffeur de camion sur une commune voisine les renseigne : il a vu le camion volé passer et il se dirigeait vers Mirebeau. C'est là, sur un parking, que les policiers retrouvent le véhicule volé. Il est fermé, les clefs sont par terre et les "gyros" encore allumés. Le voleur, lui, a pris la poudre d'escampette.

Mise en danger de la vie d'autrui

Il est activement recherché. En dérobant ce véhicule, il a mis en danger les agents et les secours mais aussi les autres automobilistes.