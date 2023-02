Il vole un lingot d'or dans son entreprise et le jette dans un lac au sud de Toulouse

Voici une opération insolite pour les gendarmes de la compagnie Toulouse-Mirail. Accompagnés de plongeurs, ils fouillent cette semaine un lac situé au sud de Toulouse dans lequel un lingot d'or aurait été jeté. Le voleur a reconnu les faits en garde à vue mais le lingot reste introuvable ce jeudi.

Il vole le lingot d'or dans le coffre-fort de son entreprise

Le voleur présumé travaille dans une entreprise qui récupère des métaux précieux et les transforme en lingots notamment. La tentation était visiblement trop forte. Le 15 février dernier, cet homme de 53 ans a réussi à s'introduire dans le coffre-fort de son entreprise située dans le Muretain et a dérobé un de ces lingots d'une valeur de 55.000 euros. Son patron s'en est rendu compte rapidement et a prévenu les gendarmes.

Il le jette dans un lac

En garde à vue, l'homme au casier judicaire vierge a reconnu les faits. Il dit avoir jeté le lingot dans un lac du sud toulousain. Les gendarmes, aidés de plongeurs, effectuent des recherchent depuis au moins mercredi. Ce jeudi après-midi, le parquet de Toulouse assure que le lingot n'a toujours pas été retrouvé.

L'homme, présenté à un juge, a été placé sous contrôle judiciaire. Il sera jugé le 16 mai prochain.