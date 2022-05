Un homme a été arrêté à Marseille pour avoir volé un perroquet à son propriétaire et lui avoir demandé une rançon de 2.800 euros, sinon il menaçait de tuer l'oiseau.

INSOLITE - Il vole un perroquet à Marseille et demande une rançon de 2.800 euros à son propriétaire

L'histoire ressemble à un canular ou celle d'une mauvaise série policière et pourtant elle vraie. Il y a quelques jours le propriétaire d'un perroquet se fait voler son oiseau à Marseille dans le 12e arrondissement. Rapidement il reçoit le coup de fil d'un homme qui dit être en possession du perroquet, il menace de tuer le volatile si le propriétaire ne lui donne pas une rançon de 2.800 euros. Une fois l'argent remis il promet de rendre le perroquet. Les deux hommes conviennent d'un rendez-vous, entre temps la police est prévenue est décide de monter une opération pour intervenir au moment du supposé échange.

C'est sur le parking d'un supermarché du 13e arrondissement de Marseille que le rendez-vous est fixé. Le ravisseur est là, muni d'un couteau et sans le perroquet. La police intervient, l'interpelle et finit par obtenir le lieu où est détenu "Coco" le perroquet. Heureux dénouement le propriétaire et "Coco" se sont retrouvés.

Certains racontent même que "Coco" a dit "Merci mes poulets" aux policiers !