Il vole un scooter à Périgueux, la police le retrouve dix minutes plus tard

Le propriétaire a perdu son scooter pendant quelques minutes seulement. Ce samedi matin vers 8h30, un homme a volé un scooter cours Fénelon a Périgueux. Un témoin l'a vu s'emparer de l'engin et a tout de suite prévenu la police, en donnant une description très précise, aussi bien du deux-roues que du voleur.

Moins de dix minutes plus tard, vers 8h40, une patrouille de police a reconnu le scooter près d'une terrasse de café. Les policiers ont demandé aux clients à qui il appartenait, et ils ont tout de suite désigné le voleur. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue, avant d'être laissé libre dans la soirée. Il sera prochainement convoqué par la justice.