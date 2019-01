Il vole une guitare et une trompette et tente de les revendre à un magasin

Laval, France

Le samedi 29 décembre un homme a volé deux instruments de musique dans une voiture à Rennes. Il s'agit d'une guitare et d'une trompette. Cet individu a ensuite pris la route, destination Laval afin de revendre ces objets. L'homme se présente à un magasin de type "Cash Converter" dans l'agglomération lavalloise et propose des prix dérisoires ... trop dérisoires, ce qui provoque la méfiance des vendeurs et de la police.

Le voleur a donc été interpellé et a reconnu les faits. Il est déjà connu des services de police et de justice et passera devant le tribunal le 15 mars à 9h.