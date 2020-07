Il vole une voiture avec un bébé à l'intérieur, près de Perpignan

Terrible moment d'angoisse pour un couple de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) : mardi en fin de soirée, il s'est fait voler sa voiture. Et à l'intérieur du véhicule, il y avait... son bébé !

Les jeunes parents avaient mis leur véhicule en vente et pensaient avoir trouvé un acheteur : un jeune homme de 18 ans prend rendez-vous à leur domicile pour inspecter la voiture, une Golf. Une fois sur place, ce dernier demande s'il peut s’asseoir sur le siège du conducteur. Et profitant d'un moment d’inattention du vendeur, il démarre et prend la fuite, sans se rendre compte qu'un bébé d'un an est assis à l'arrière...

Immédiatement alertée, la gendarmerie déploie un dispositif impressionnant, avec l'aide de moyens militaires, de la police nationale et municipale, dans toutes les communes des environs. Mais une fois repéré, le fuyard refuse de se rendre, forçant plusieurs barrage, roulant à contre-sens et à grande vitesse... La course-poursuite va durer une heure, avant qu'il ne soit intercepté.

Ce mercredi soir, le jeune homme est toujours en garde à vue à la gendarmerie de Canet-en-Roussillon, en attendant sa présentation à la justice. Sain et sauf, le bébé a retrouvé ses parents.