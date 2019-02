Il voulait tuer sa femme et se suicider ensuite à Montady

Montady, France

Dans la matinée de jeudi à Montady, un homme de 65 ans s'est rendu chez son ex-femme armé d'un fusil de chasse. Alors qu'il menaçait de la tuer, leur fille, présente également, a tenté de l'en dissuader en s’interposant entre ses parents. Le sexagénaire a quand même ouvert le feu, mais personne n'a été touché.

L'homme s'est ensuite retranché dans une chambre et menaçait cette fois de se suicider. Alertés, les gendarmes de Capestang sont parvenus à le raisonner et il s'est finalement rendu. Sa garde à vue a été prolongée vendredi matin de 24 heures. On ne sait pas encore précisément ce qui l'a poussé à faire cela.