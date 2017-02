Il y a 20 ans, les frères Jourdain, les "bouchers du Boulonnais", commettaient le pire

Il y a tout juste vingt ans, dans la nuit du 11 au 12 février 1997, les frères Jourdain assassinaient quatre jeunes filles lors du carnaval du Portel, dans le Pas-de-Calais. Agées de 17 à 20 ans, Isabelle, Peggy, Audrey et Amélie ont été violées, tuées puis enterrées sur une plage.

Une enquête qui a duré dix jours, retardée par l'hypothèse de la fugue contrairement à ce que les familles pensaient. Surnommés les "siamois de l'horreur", les deux frères sont toujours en prison, condamnés en 2002 à la perpétuité avec vingt et vingt-eux ans de sûreté.

Un coup de fil anonyme qui dénonce les deux criminels

Alertée au lendemain du drame, la police explique d'abord la disparition des quatre filles par la fugue. Impossible, répliquent les familles : elles sont parties costumées, sans argent ni affaires de rechange. Ce sont finalement les proches des victimes qui vont identifier Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain. Trois jours après la soirée du carnaval, Laure Lamotte, la mère adoptive d'Isabelle et Audrey, reçoit un coup de fil anonyme qui dénonce les deux hommes.

Ils habitent alors à Dannes, au sud d'Hardelot. Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain seront interpellés le 20 février. Déjà condamnés pour meurtre et viols une quinzaine d'années plus tôt, les deux récidivistes vivent en revendant de la ferraille.

Cela ne nous aurait pas rendu nos enfants, mais apporté davantage de preuves

L'un des deux frères finit par avouer et indique où sont enterrés les quatre corps. La France entière découvre alors la sordide histoire : c'est sur le chemin du Portel, où elles se rendent pour le carnaval que les quatre amies croisent le chemin de Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain. Pour des raisons jamais élucidées, elles montent à bord de leur camionnette blanche, qui les conduira sur la plage de Sainte-Cécile, près du Touquet, où elles seront violées, tuées et enterrées aux pieds d'un bunker.

La fin d'un calvaire pour Laure Lamotte, la mère adoptive d'Isabelle et Audrey, qui témoignera trois ans plus tard : "ça ne nous aurait pas rendu les enfants, mais on aurait certainement trouvé plus de preuves si on ne nous avait pas, pardonnez-moi l'expression, baladé en nous disant que c'était une fugue alors qu'elles étaient sous un mètre de sable".

En octore 2000, les deux récidivistes seront condamnés à la perpétuité, une peine confirmée en appel deux ans après.