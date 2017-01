Il y a 50 ans, le 1er janvier 1967, naissance de Bourgoin-Jallieu

En cette année 2017, on célèbre la naissance de la commune de Bourgoin-Jallieu. De 16.500 habitants il y a 50 ans, on est aujourd'hui à 27.366 (population municipale, selon le dernier recensement communiqué par l'Insee)

Minuit 01, le 1er janvier 1967, les cloches des églises de Bourgoin et de Jallieu sonnent. Bourgoin-Jallieu vient de voir le jour. Après 176 années de séparation, les deux communes se retrouvent.

Pour quelles raisons y a-t-il eu division en 1791 ?

Les cités de Bourgoin et de Jallieu forment deux paroisses, unies sous l'Ancien Régime (sauf pendant la période 1600-1654) au sein d'une seule et même communauté d'habitants. Mais "les représentants de Jallieu, se sentent complètement subordonnés aux bourgeois de Bourgoin", comme l'explique Thierry Giraud, l'archiviste qui travaille depuis 30 ans pour la commune. "Ils profitent alors de la Révolution et des nouveaux conseils municipaux pour demander la séparation."

Pour quelles raisons les deux communes fusionnent-elles en 1967 ?

La seconde guerre mondiale est passée par là et les deux communes font face aux impératifs de forte croissance démographique et de modernisation de l'économie notamment. Il existe ainsi de gros soucis de logement et pas mal de riverains vont travailler sur Lyon. Il faut à la fois construire et développer les possibilités d'emplois. Lors de la campagne municipale de 1965, le projet de fusion n'est pas clairement évoqué, sans doute pour évoquer toute polémique. Mais une fois Fortuné Ramseyer (tendance centre-droit) à Bourgoin et Pierre Oudot (de gauche) à Jallieu, élus, les deux conseils municipaux travaillent dans ce sens.

Parmi la population, pas d'hostilité majeure d'autant plus qu'il existe déjà des associations en commun, que le monde économique pousse dans ce sens depuis des années et que les nouvelles générations ont du mal à comprendre les rivalités entre les deux cités. Le 25 juin 1965, les deux conseils municipaux doivent se prononcer sur un projet de fusion. Le texte est identique et approuvé avec une abstention à Bourgoin et 7 abstentions à Jallieu.

Ces fanions de différentes couleurs et des affiches signalent un peu partout que la ville a 50 ans. © Radio France - Céline Loizeau

En attendant l'élection berjallienne de 1971

Pour le nom de la commune, Bourgallieu et Bourlieu sont évoqués, mais c'est tout simplement Bourgoin-Jallieu qui sera choisi. Les Bergusiens et les Jallésiens deviennent des Berjalliens. En 1967, c'est Fortuné Ramseyer, maire de Bourgoin, ville la plus peuplée avec 9.754 habitants contre 6703 pour Jallieu, qui prend logiquement l'écharpe de maire. Par arrêté préfectoral, le nombre de conseillers municipaux pour chacune des villes est proportionnel au nombre d'inscrits sur les listes électorales. On compte ainsi le maire, 2 adjoints des 2 communes, 13 conseillers pour Bourgoin et 8 pour Jallieu.

Le conseil municipal se réunit pour la première fois le 2 janvier 1967. La devise choisie par les élus est "l'union fait la force". Le pont Saint-Michel, en bas de la rue piétonne, est le symbole de cette fusion entre Bourgoin, la bourgeoise, et Jallieu, l'ouvrière. Pierre Oudot (PS) sera élu en 1971 et ancrera la ville à gauche jusqu'en 2014 et la victoire de Vincent Chriqui (LR). Edmond Roy succède à Pierre Oudot en 1989 et Alain Cottalorda prendra la suite d'Edmond Roy en 2001.

Quel programme pour ce 50e anniversaire ?

Depuis quelques jours déjà, des fanions avec une variante du slogan ("l'union fait la force" devenant "l'union fait notre force") ont fait leur apparition dans les rues de la ville. Lors de ses vœux à la population, le 7 janvier à la salle polyvalente, le maire doit y faire référence, mais pour l'instant, aucun calendrier avec des rendez-vous précis n'a été communiqué.